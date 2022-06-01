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27 минут назад

Армия КНР провела патрулирование возле Тайваня в ответ на сговор острова и США

Елена Прошина

Вооруженные силы КНР провели совместное патрулирование в воздушном пространстве и акватории в районе острова Тайвань с участием различных видов и родов войск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Армия КНР ответила на сговор Тайваня и США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это является необходимым действием в ответ на сговор Тайбэя с Вашингтоном.

«Недавно Восточная зона боевого командования НОАК организовала совместное патрулирование в воздушном пространстве и акватории в районе Тайваня с участием разных видов и родов войск в целях обеспечения боеготовности. Это необходимые действия в отношении сговора США и Тайваня», — сказал представитель военного ведомства Китая.

«В последнее время США постоянно совершают шаги относительно тайваньского вопроса, заявляя одно, а делая другое, тайно и в открытую подстрекая и поддерживания силы, выступающие за "независимость Тайваня"», — отметил Ши И.

Отмечается, что это может поставить Тайвань в опасное положение, при этом США столкнутся с серьезными последствиями.

Официальный представитель подчеркнул, что Тайвань является частью Китая и ВС страны будут решительно пресекать любые попытки внешнего вмешательства и сепаратистских заговоров, нацеленных на «независимость Тайваня».

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