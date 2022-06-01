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41 минуту назад

Министр армии США: поддерживать боевой дух украинской армии станет труднее

Елена Прошина

Американские власти считают, что в условиях продолжающихся артиллерийских обстрелов на Украине поддерживать боевой дух военнослужащих будет сложнее, заявила министр армии США Кристин Уормут, сообщает РИА Новости.

США: Поддерживать боевой дух украинской армии станет труднее
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, мы должны очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским военным то, что им нужно, учитывая, что в настоящий момент разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение. В таких условиях, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются», — сказала министр во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете.

Она отметила, что Вашингтон «не может допустить эскалацию этого кризиса».

«Говоря об опасениях относительно единства НАТО, опасениях насчет поддержки американскими гражданами данного конфликта, если в нем будет эскалация, полагаю, данное единство будет гораздо сложнее поддерживать», — заявила Уормут.

Российские войска успешно продвигаются на территории Украины. Представительница Пентагона связала это с тем, что Москва «сузила свои цели и сфокусировала усилия на наступлении в Донбассе». Кроме того, ландшафт на востоке Украины является более благоприятным для ведения боевых действий посредством нанесения артиллерийских ударов.

Министр также прокомментировала возможность применения РФ тактического ядерного оружия, заявив, что при таком сценарии Москва на многие годы лишит себя возможности быть кем-либо, кроме изгоя на мировой арене.

Армия,НАТО,Пентагон,
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