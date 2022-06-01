США: Поддерживать боевой дух украинской армии станет труднее

«Я думаю, мы должны очень осторожно подходить к тому, каким образом мы можем дать украинским военным то, что им нужно, учитывая, что в настоящий момент разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение. В таких условиях, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются», — сказала министр во время выступления в вашингтонском Атлантическом совете.