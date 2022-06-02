США решили продать Украине беспилотники Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.

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По данным агентства Reuters, продажу беспилотников, произведенных компанией General Atomics, еще может заблокировать конгресс. План сделки, согласно источникам, «находится на рассмотрении в Пентагоне в течение нескольких недель», передает РИА «Новости».

Собеседники агентства добавили, что часть средств из ранее предоставленного Украине пакета помощи в 40 млрд долларов направят на финансирование возможной продажи беспилотников, а также на обучения украинских военных их использованию.

В то же время в Пентагоне заявили, что им «нечего заявить по этому поводу».

Ранее власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.

Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.