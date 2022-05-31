В США испугались эскалации из-за поставок оружия Киеву

Власти США осознают, что в условиях артиллерийских обстрелов поддерживать боевой дух украинских военных будет труднее, американская сторона не желает, чтобы поставки новых вооружений Киеву привели к эскалации ситуации. Об этом сообщила во вторник американский министр армии (сухопутных войск) Кристин Уормут, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

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По ее словам, Вашингтон стремится "предоставить всю возможную помощь украинцам без эскалации ситуации <...>".

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"Думаю, что нам в администрации [США] нужно очень тщательно взвешивать данные риски и очень осторожно обдумывать то, как мы лучше всего можем передать украинским военным то, что им нужно, учитывая, конечно, что сейчас идет перемалывающее артиллерийское сражение. Так что, честно говоря, будет сложнее поддерживать боевой дух украинских сил, учитывая, каким обстрелам они подвергаются", - добавила она.

"Но, опять же, мы не можем допустить, чтобы в этой войне наступила эскалация", - подчеркнула Уормут. "Если говорить об опасениях насчет единства в НАТО, опасениях относительно поддержки американцами данного конфликта, если в нем будет эскалация, думаю, данное единство будет гораздо труднее поддерживать", - добавила она.

По словам министра, Вашингтон не может "считать само собой разумеющимся" единство союзников по Североатлантическому альянсу в вопросе поддержки Украины.

Уормут отметила, что США путем активных поставок вооружений Киеву "подвергли некоторому риску собственную боеготовность". Вместе с тем она заверила, что речь сейчас не идет о "неприемлемом уровне риска".