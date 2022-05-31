Словакия поставит Украине самоходные гаубицы Zuzana ("Зузана"). Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, выступая во вторник в Верховной раде во время своего визита в Киев.

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"Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana", - заявила Чапутова, видеозапись выступления которой разместил на портале YouTube ("Ютьюб") телеканал "Рада".

По данным украинского агентства УНИАН, Словакия поставит на Украину восемь самоходных гаубиц Zuzana, дальность стрельбы которых составляет 40 км.

Выпуск самоходных гаубиц Zuzana налажен на оборонных заводах Словакии. С 2021 года они стоят на вооружении национальных ВС. Орудие имеет калибр 155 мм и устанавливается на большегрузный вездеход повышенной проходимости. В апреле Словакия передала Украине ЗРК С-300, которые у нее имелись со времен распада Чехословакии.