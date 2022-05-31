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29 минут назад

Власти Словакии заявили, что поставят Украине самоходные гаубицы

ТАСС

Словакия поставит Украине самоходные гаубицы Zuzana ("Зузана"). Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова, выступая во вторник в Верховной раде во время своего визита в Киев.

Словакия поставит Украине самоходные гаубицы
Фото: WikipediaWikipedia

"Вашим защитникам нужны военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направлении. Недавно это были система противовоздушной обороны С-300, техника для разминирования и боеприпасы. Вскоре это будут гаубицы Zuzana", - заявила Чапутова, видеозапись выступления которой разместил на портале YouTube ("Ютьюб") телеканал "Рада".

По данным украинского агентства УНИАН, Словакия поставит на Украину восемь самоходных гаубиц Zuzana, дальность стрельбы которых составляет 40 км.

Выпуск самоходных гаубиц Zuzana налажен на оборонных заводах Словакии. С 2021 года они стоят на вооружении национальных ВС. Орудие имеет калибр 155 мм и устанавливается на большегрузный вездеход повышенной проходимости. В апреле Словакия передала Украине ЗРК С-300, которые у нее имелись со времен распада Чехословакии.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Армия,Владимир Путин,Верховная Рада,
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