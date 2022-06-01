Кадыров сообщил о завершении зачистки Северодонецка

ГРОЗНЫЙ, 1 июня. /ТАСС/. Российские подразделения планируют в ближайшие дни полностью зачистить промышленную зону, прилегающую к городу Северодонецку. Об этом сообщил в прямом эфире телеканала "Россия-24" помощник главы Чеченской Республики, командир подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.

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"Наши подразделения заблокировали промышленную зону, прилегающую к городу Северодонецку, это территория завода "Азот" и другие предприятия. Там у нас активная чистка, иногда получается, что бывают боевые столкновения. По сути своей, работа там тоже ведется планомерно. Я думаю, что в ближайшие дни мы сможем сказать, что этот участок тоже зачищен", - отметил он.

Алаудинов со ссылкой на одного из сдавшихся в плен украинских боевиков 115-й бригады национальной гвардии рассказал, что три дня назад, покидая Северодонецк, представители национального батальона забрали с собой около 300 гражданских. "Эти гражданские люди загнаны в подвал на территории завода, вокруг подвала все заминировали. Я так понимаю, они будут пытаться использовать их в качестве живого щита, когда мы вплотную подойдем", - рассказал он.