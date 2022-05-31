Постпред США при ООН объяснила отказ от поставок Киеву дальнобойного оружия

«Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности», — сказала она.