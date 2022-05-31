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1 час назад

Постпред США при ООН: Вашингтон не передают Киеву оружие, которое позволяет атаковать РФ

Газета.Ruиещё 5

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна не предоставляет Украине вооружения, которые позволяют атаковать территорию РФ. Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

Постпред США при ООН объяснила отказ от поставок Киеву дальнобойного оружия
Фото: Tina Fineberg/APTina Fineberg/AP

«Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Украине нужно высокотехнологичное оружие большой дальности от США и других стран НАТО.

По оценкам издания, ВСУ необходима американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на колесном шасси M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Она может пускать 227-мм управляемые снаряды на расстояние до 70 км, которые наводятся по GPS.

Popular Mechanics сообщает, что также Киеву был бы полезен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1C Grey Eagle. Издание считает, что он «будет более эффективным, чем турецкий Bayraktar TB2, так как несет более тяжелую нагрузку, летает выше и дальше».

Армия,НАТО,ООН,
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