В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Центральное телевидение Китая рассказало, как распознать геев в украинской армии

Газета.Ru

Центральное телевидение Китая (CGTN) опубликовало сюжет о гей-паре украинских солдат, которые рассказали о сложностях своего положения и отличительных признаках ЛГБТ-людей в боевых частях ВСУ.

Центральное телевидение Китая рассказало, как распознать геев в украинской армии
Фото: ТАССТАСС

По словам двух мужчин, одного из которых называют Александр Жуган, а другого - Антонина Романова, представители сексуальных меньшинств носят в украинской армии специальный шеврон с изображением единорога.

"Многие люди говорили, что в армии нет геев, поэтому они выбрали единорога, потому что он похож на фантастическое, несуществующее существо", — объяснил Жуган.

Пара рассказала китайским журналистам, что коллеги по армии не сразу приняли их ориентацию, однако сейчас "проблем с этим нет", а одного из них даже стали называть Антониной. Бойцы признались, что больше всего боятся быть похоронены раздельно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия является сильнейшей в Европе. Как сообщало российское Минобороны, за время спецоперации РФ на Украине ВСУ потеряли уже более 3200 танков, 178 самолетов и 125 вертолетов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, ряд стран стали оказывать ей военную и финансовую помощь.

Армия,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители