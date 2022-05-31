Центральное телевидение Китая рассказало, как распознать геев в украинской армии

Центральное телевидение Китая (CGTN) опубликовало сюжет о гей-паре украинских солдат, которые рассказали о сложностях своего положения и отличительных признаках ЛГБТ-людей в боевых частях ВСУ.

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По словам двух мужчин, одного из которых называют Александр Жуган, а другого - Антонина Романова, представители сексуальных меньшинств носят в украинской армии специальный шеврон с изображением единорога.

"Многие люди говорили, что в армии нет геев, поэтому они выбрали единорога, потому что он похож на фантастическое, несуществующее существо", — объяснил Жуган.

Пара рассказала китайским журналистам, что коллеги по армии не сразу приняли их ориентацию, однако сейчас "проблем с этим нет", а одного из них даже стали называть Антониной. Бойцы признались, что больше всего боятся быть похоронены раздельно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия является сильнейшей в Европе. Как сообщало российское Минобороны, за время спецоперации РФ на Украине ВСУ потеряли уже более 3200 танков, 178 самолетов и 125 вертолетов.