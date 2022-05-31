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21 минуту назад

WSJ: между США и их союзниками наметился раскол по поставкам тяжелых вооружений Киеву

ТАСС

Франция и Германия колеблются в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине, поскольку считают, что Россия не представляет прямой угрозы странам НАТО. Об этом пишет во вторник The Wall Street Journal.

WSJ: между США и их союзниками наметился раскол по поставкам оружия Киеву
Фото: © Flickr / 7th Army Joint Multinational Training Command© Flickr / 7th Army Joint Multinational Training Command

Газета отмечает, что такая позиция идет вразрез с подходами США, Великобритании, а также ряда стран Центральной и Северной Европы, которые хотели бы нарастить поддержку Киева, чтобы дать ему возможность перейти в наступление. Эти страны полагают, что в случае успеха на Украине Россия продолжит действия, направленные на изменение ситуации в Европе, которые могут затронуть страны НАТО.

Эти различия, указывает The Wall Street Journal, ведут к тому, что между двумя частями западного блока нарастают расхождения.

"Различия между двумя группами, которые, по словам европейских чиновников, нарастали в последние недели, по мере того, как Украина теряла территории в Донбассе, стали проявляться уже явно на этой неделе во время саммита глав лидеров ЕС по Украине", - констатирует издание.

По информации газеты, Германия не предоставила Украине ни одного танка, отправив Киеву лишь семь единиц тяжелой артиллерии. Объем ее военной помощи Киеву по стоимости на данный момент остается ниже, чем объем военной помощи, предоставленной Эстонией.

Армия,НАТО,ЕС,
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