WSJ: между США и их союзниками наметился раскол по поставкам оружия Киеву

Франция и Германия колеблются в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине, поскольку считают, что Россия не представляет прямой угрозы странам НАТО. Об этом пишет во вторник The Wall Street Journal.

Фото: © Flickr / 7th Army Joint Multinational Training Command © Flickr / 7th Army Joint Multinational Training Command

Газета отмечает, что такая позиция идет вразрез с подходами США, Великобритании, а также ряда стран Центральной и Северной Европы, которые хотели бы нарастить поддержку Киева, чтобы дать ему возможность перейти в наступление. Эти страны полагают, что в случае успеха на Украине Россия продолжит действия, направленные на изменение ситуации в Европе, которые могут затронуть страны НАТО.

Эти различия, указывает The Wall Street Journal, ведут к тому, что между двумя частями западного блока нарастают расхождения.

"Различия между двумя группами, которые, по словам европейских чиновников, нарастали в последние недели, по мере того, как Украина теряла территории в Донбассе, стали проявляться уже явно на этой неделе во время саммита глав лидеров ЕС по Украине", - констатирует издание.