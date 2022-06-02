Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО

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42 минуты назад

НАТО решило провозгласить Россию главной угрозой

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В новой стратегической концепции НАТО Россию объявят главной угрозой для альянса, сообщила постпред США при НАТО Джулианн Смит.

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Фото: bta.bgbta.bg

«Мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», – приводит слова Смит ТАСС.

Как заявила Смит, «для НАТО это приоритет номер один и будет оставаться таковым в обозримом будущем». НАТО намеревается предпринять шаги, чтобы «укрепиться», сделает акцент на «сдерживании и обороне». По словам Смит, НАТО двигалось в этом направлении до начала Россией специальной военной операции на Украине, но «теперь этому будет уделено больше внимания». Россия «появится в стратегической концепции в качестве имеющей первостепенное значение угрозы альянсу». По словам Смит, «Китай также появится в этом документе». НАТО собирается отразить в своей доктрине и сближение Москвы и Пекина.

Смит сообщила, что сейчас НАТО не рассматривает возможность институционализации отношений с государствами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, хотя «заинтересовано в расширении отношений с внерегиональными партнерами».

Кроме того, США не предвидят какой-либо роли НАТО в содействии транспортировке зерна или иного продовольствия с Украины, прежде всего морским путем, с целью поставок на мировые рынки. Кроме того, она отрицательно ответила на вопрос о том, рассматривали ли США с союзниками по НАТО возможность передачи Украине западной боевой авиации.

Армия,Телевидение,Учения НАТО,НАТО,
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