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26 минут назад

Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО

Газета.Ru

Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО

Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО
Фото: bta.bgbta.bg

Руководитель Главного управления вооружений Франции (DGA) Жоэль Барре и президент Болгарии Румен Радаев договорились о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере и укреплении восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Национальное телевидение Болгарии.

«На повестке дня были аспекты новой Стратегической концепции НАТО и, в частности, укрепление восточного фланга Североатлантического союза», - говорится в сообщении.

Барре и Радаев обсудили возможность углубления сотрудничества между Болгарией и Францией в области военных технологий, обороны и безопасности, оборонной промышленности, договорились провести совместные учения.

Ранее сообщалось, что Болгария поддержала присоединении к НАТО Финляндии и Швеции. Совет министров счел, что членство двух новых стран «окажет положительное влияние на обстановку безопасности в евроатлантическом регионе».

При этом в Болгарии уверены, что расширение НАТО не будет направлено против третьих стран.

Армия,НАТО,
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