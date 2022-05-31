Болгария и Франция договорились укреплять восточный фланг НАТО

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Руководитель Главного управления вооружений Франции (DGA) Жоэль Барре и президент Болгарии Румен Радаев договорились о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере и укреплении восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Национальное телевидение Болгарии.

«На повестке дня были аспекты новой Стратегической концепции НАТО и, в частности, укрепление восточного фланга Североатлантического союза», - говорится в сообщении.

Барре и Радаев обсудили возможность углубления сотрудничества между Болгарией и Францией в области военных технологий, обороны и безопасности, оборонной промышленности, договорились провести совместные учения.

Ранее сообщалось, что Болгария поддержала присоединении к НАТО Финляндии и Швеции. Совет министров счел, что членство двух новых стран «окажет положительное влияние на обстановку безопасности в евроатлантическом регионе».