Замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что Служба безопасности Украины вела слежку за иностранными делегациями, прибывающими в страну. В частности, СБУ наблюдали за членом «Нормандской» группы Гербертом Салбером и работником посольства ФРГ Даниэлем Рикко, сообщается в Telegram-канале «Неофициальный Безсонов "Z"».

По словам замминистра, секретную документацию сотрудники Службы безопасности Украины бросили при отступлении с Донбасса. Она свидетельствует о том, что круглосуточная слежка и прослушка в СБУ велась за всеми представителями западных делегаций. Делали это с целью их вербовки, отметил Безсонов.