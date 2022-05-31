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20 минут назад

В ДНР заявили о слежке СБУ за иностранными делегациями

Елена Прошина

Замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что Служба безопасности Украины вела слежку за иностранными делегациями, прибывающими в страну. В частности, СБУ наблюдали за членом «Нормандской» группы Гербертом Салбером и работником посольства ФРГ Даниэлем Рикко, сообщается в Telegram-канале «Неофициальный Безсонов "Z"».

В ДНР заявили о слежке СБУ за иностранными делегациями
Фото: ТАССТАСС

По словам замминистра, секретную документацию сотрудники Службы безопасности Украины бросили при отступлении с Донбасса. Она свидетельствует о том, что круглосуточная слежка и прослушка в СБУ велась за всеми представителями западных делегаций. Делали это с целью их вербовки, отметил Безсонов.

«Скрытые камеры устанавливаются даже в номерах отелей. Есть и пикантные съемки», — подчеркнул он.

В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию секретного документа и видео слежек. Другие подробности Безсонов пообещал обнародовать позже.

Армия,Даниил Безсонов,СБУ,
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