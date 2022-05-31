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41 минуту назад

Ирак начал производство собственных пистолетов

ТАСС

Ирак объявил о начале производства собственных пистолетов, на стадии проектирования находятся винтовки. Об этом сообщил во вторник глава управления военной промышленности страны Мухаммед Сахиб ад-Дарраджи в интервью иракскому информационному агентству INA.

Ирак начал производство собственных пистолетов
Фото: ТАССТАСС

"Мы начали производство и тестирование пистолетов "Бабель" ("Вавилон"), также планируем в скором времени запустить производство винтовки "Ар-Рафидейн" ("Месопотамия"), которая находится сейчас на стадии проектирования", - заявил ад-Дарраджи.

"Военная промышленность Ирака значительно продвинулась вперед, ведь мы также производим минометные снаряды и беспилотники", - добавил он. По словам ад-Дарраджи, "производство оружия на территории республики позволит значительно сократить импорт вооружения".

Отмечается, что пистолет "Вавилон" разрабатывался в сотрудничестве с рядом международных компаний. В рамках первой партии будет собрано более 10 тыс. единиц "Вавилона" для иракских сил безопасности.

Кроме того, как сообщили в управлении, Ирак намерен производить еще четыре вида оружия, о которых будет объявлено позже.

Ранее управление заявляло, что Ирак нацелен на развитие оборонной промышленности, наращивание своего оборонного потенциала и возможностей армии. Так, руководство страны одобрило проекты сборки боевых самолетов, в том числе истребителей.

Также с некоторыми странами ведутся переговоры о сборке вертолетов, их ремонте и техническом обслуживании в Ираке. 8 мая Багдад подписал контракты с Вашингтоном и Парижем о поставках в Ирак современного оружия, в том числе артиллерии.

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