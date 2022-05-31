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1 час назад

Турция выдвинула США ультиматум по истребителям F-35

News.ru

Турецкие власти выдвинули США ультиматум по истребителям F-35. Анкара потребовала от Вашингтона вернуть деньги за самолёты или изменить решение по программе их поставки, рассказал агентству «Анадолу» глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Что касается F-35, то Конгрессу (США — NEWS.ru) необходимо пересмотреть своё решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги, — сказал министр.

Вашингтон ранее официально исключил Анкару из программы поставок истребителей пятого поколения F-35. Поводом для этого послужила покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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Турецкая сторона предложила США продать ей вместо F-35 самолёты четвёртого поколения — F-16. В случае отказа Вашингтона, Анкара может рассмотреть альтернативные варианты — приобрести истребители у Великобритании, Франции или же российские Су-57.

Армия,Видео,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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