Турция выдвинула США ультиматум по истребителям F-35

Турецкие власти выдвинули США ультиматум по истребителям F-35. Анкара потребовала от Вашингтона вернуть деньги за самолёты или изменить решение по программе их поставки, рассказал агентству «Анадолу» глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Что касается F-35, то Конгрессу (США — NEWS.ru) необходимо пересмотреть своё решение. Мы говорим, либо отмените это решение, либо верните вложенные нами деньги, — сказал министр.

Вашингтон ранее официально исключил Анкару из программы поставок истребителей пятого поколения F-35. Поводом для этого послужила покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.