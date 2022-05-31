США планирует передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами

Администрация США планирует направить Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

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РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении ВСУ. При этом, как полагают в Соединенных Штатах, это не позволит украинским войскам наносить удары по целям в глубине территории РФ, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.

Напомним, что ранее президент Джо Байден заявлял, что Украина не получит вооружение, которое позволяло бы ей атаковать цели в глубине территории Российской Федерации, в том числе и ракеты.