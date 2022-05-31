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37 минут назад

США планирует передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами

Елена Прошина

Администрация США планирует направить Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

США планирует передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами
Фото: ReutersReuters

РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении ВСУ. При этом, как полагают в Соединенных Штатах, это не позволит украинским войскам наносить удары по целям в глубине территории РФ, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США.

Байден: США не будут поставлять Украине ракеты, способные наносить удары по России

Напомним, что ранее президент Джо Байден заявлял, что Украина не получит вооружение, которое позволяло бы ей атаковать цели в глубине территории Российской Федерации, в том числе и ракеты.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Армия,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,
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