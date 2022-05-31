Летчик ВКС России сравнил Су-27 и Су-35 с «Бентли» и «Мерседесом»

Су-35 совершил первый полет в 2008 году. Самолет является глубокой модернизацией Су-27, он получил усиленный планер, новую авионику и двигатели с управляемым вектором тяги. В сюжете телеканала сообщается, что Су-35 получил систему безопасности, которая при взлете сообщает летчику о вертолетах и самолетах противника, а также системах противовоздушной обороны, работающих в районе вылета. На боевое дежурство Су-35 отправляются с ракетой класса «воздух-поверхность» Х-31. Она сама находит цель и сама сообщает о ней летчику, которому остается нажать кнопку «Пуск». Работает ракета только по системам РЛС ПВО противника, вычисляя их по радиочастотам.