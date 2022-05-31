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1 час назад

Летчик ВКС России сравнил Су-27 и Су-35 с «Бентли» и «Мерседесом»

Газета.Ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 приумножили все преимущества Су-27, сообщил летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России Александр в интервью телеканалу «Звезда».

Летчик ВКС России сравнил Су-27 и Су-35 с «Бентли» и «Мерседесом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Су-35 совершил первый полет в 2008 году. Самолет является глубокой модернизацией Су-27, он получил усиленный планер, новую авионику и двигатели с управляемым вектором тяги. В сюжете телеканала сообщается, что Су-35 получил систему безопасности, которая при взлете сообщает летчику о вертолетах и самолетах противника, а также системах противовоздушной обороны, работающих в районе вылета. На боевое дежурство Су-35 отправляются с ракетой класса «воздух-поверхность» Х-31. Она сама находит цель и сама сообщает о ней летчику, которому остается нажать кнопку «Пуск». Работает ракета только по системам РЛС ПВО противника, вычисляя их по радиочастотам.

Отмечается, что Александр летал на истребителе Су-27, затем — на Су-35.

«Это глубокая модернизация истребителя, очень успешная. Все достоинства Су-27 здесь приумножены. И если сравнивать по автомобильным меркам, то можно сказать, что это «Бентли» по сравнению с «Мерседесом»», — сказал Александр.

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