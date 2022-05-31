Турция отменила военные учения НАТО, соблюдая Конвенцию Монтре, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Его слова со ссылкой на агентство «Анадолу» приводит РИА Новости.

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«Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», — пояснил Чавушоглу.

Он сослался на положения Конвенции Монтре, предполагающие запрет на допуск военных кораблей в Черное море, которые Турция начала применять.

При этом глава МИД Турции подчеркнул, что воздушное пространство остается открытым, назвав это обязательством страны, истекающим из международного права.

30 мая в Польше началась первая фаза учений объединенных ракетных войск НАТО Ramstein Legacy 2022. Сообщалось, что в учениях примут участие военнослужащие из США, Германии, Великобритании, Турции и других стран.