Путин поддержал идею присвоить Героя РФ раненному на Украине лейтенанту

«Он ранен тяжело, стопа ампутирована — в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», — рассказал Бречалов.