Украинские военные отказались выходить на позиции

Украинские военные из 57-й мотопехотной бригады отказались выходить на позиции без бронетехники и поддержки артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя видео спора военных со своим командиром.

На опубликованных кадрах видно, что между военными и командиром бригады ВСУ разгорелся спор, в ходе которого они потребовали послать его вместе с ними в окопы. Они пожаловались, что командование относится к ним, как к «расходному материалу». Командир оправдывался тем, что «получил приказ», однако вместе с тем заявил, что предоставляет военным право выбора.

Помимо прочего, речь зашла о крупных потерях в офицерском составе.