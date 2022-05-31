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1 час назад

Украинские военные отказались выходить на позиции

Lenta.ru

Украинские военные из 57-й мотопехотной бригады отказались выходить на позиции без бронетехники и поддержки артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель», публикуя видео спора военных со своим командиром.

На опубликованных кадрах видно, что между военными и командиром бригады ВСУ разгорелся спор, в ходе которого они потребовали послать его вместе с ними в окопы. Они пожаловались, что командование относится к ним, как к «расходному материалу». Командир оправдывался тем, что «получил приказ», однако вместе с тем заявил, что предоставляет военным право выбора.

Помимо прочего, речь зашла о крупных потерях в офицерском составе.

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Ранее командир 5-го отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил Украины Сергей Лапко дал интервью The Washington Post, в ходе которого рассказал о тяжелом положении украинской армии. По его словам, командование не берет на себя никакой ответственности и не оказывает поддержки. Кроме того, он указал на нехватку продовольствия и вооружений.

Армия,Видео,Сергей Лапко,
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