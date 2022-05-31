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18 минут назад

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили 75 военных объектов Украины за сутки

ТК «Звезда»

В Минобороны России рассказали об итогах боевой работы ВКС РФ в ходе специальной военной операции за сутки. Это сделал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Армейская и беспилотная авиация поразили 75 военных объектов ВСУ за сутки
Фото: тк звездатк звезда

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - заметил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, силами оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации было поражено три украинских пункта управления, 69 районов сосредоточения войск, РЛС и два склада боеприпасов ВСУ, которые находились в населенных пунктах Райгородок и Николаевка в ДНР.

Конашенков добавил, что всего в ходе авиаударов было уничтожено до 290 украинских националистов и 23 единицы вооружения и военной техники.

Также Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили еще шесть украинских беспилотников - в районах населенных пунктов Донецк и Макеевка в ДНР, а также населенных пунктов Липцы и Большие Проходы в Харьковской области. А еще один беспилотник был уничтожен в районе острова Змеиный.

Еще официальный представитель Минобороны России рассказал о попытке провокации киевского режима со взрывом тел погибших боевиков на территории «Азовстали».

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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