В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
9 минут назад

Экипажи вертолетов Ми-24 Балтфлота провели учебные стрельбы под Калининградом

ТАСС

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота выполнили практические стрельбы по наземным целям на авиационном полигоне в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота.

Экипажи вертолетов Ми-24 Балтфлота провели учебные стрельбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экипажи Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот, действия по огневой поддержке подразделений береговых войск флота, а также ведение воздушной разведки", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в общей сложности летчики совершили до 30 вертолетовылетов на практическое применение пушечного вооружения боевых машин.

Вертолетчики наносили удары по целям, обозначающим колонны техники, живую силу и укрепления "противника" поодиночке и в составе пар с применением универсальных пушечных установок УПК-23-250, оснащенных 23-миллиметровой двуствольной скорострельной автоматической авиационной пушкой ГШ-23, уточнили в пресс-службе.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 также в рамках учений совершили перебазирование на запасной аэродром для дозаправки топливом, сказали в пресс-службе.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители