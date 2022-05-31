Экипажи вертолетов Ми-24 Балтфлота провели учебные стрельбы

"Экипажи Ми-24 отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 м до 3 км с минимальных и средних высот, действия по огневой поддержке подразделений береговых войск флота, а также ведение воздушной разведки", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в общей сложности летчики совершили до 30 вертолетовылетов на практическое применение пушечного вооружения боевых машин.