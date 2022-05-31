Минобороны сообщило число потерянной ВСУ боевой техники с начала СВО

С начала спецоперации, которую проводят ВС РФ на территории Украины, украинская сторона потеряла 3342 танка и бронемашин, сообщил на брифинге 31 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также за все это время уничтожены 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотников, 325 ЗРК, 454 установки РСЗО, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил генерал-майор.

Генерал-майор рассказал, что российские военные обнаружили на территории «Азовстали» изотермический фургон с 152 телами боевиков. Кроме того, саперы в этом фургоне нашли заложенные мины. Совокупная масса взрывчатого вещества позволяла уничтожить находившиеся там тела.

Как утверждает Конашенков, речь идет о провокации с целью обвинить российскую сторону в уничтожении останков тел и не допустить их передачи семьям погибших, чтобы спасти политическую репутацию киевского режима.

Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал, почему российская сторона доставила гумпомощь экипажу турецкого судна в Херсоне. Он подчеркнул, что российская армия готова помогать всем, кто в этом нуждается, поскольку русские - добрый народ.