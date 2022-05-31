МО РФ: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков

В Минобороны России сообщили о попытке киевского режима устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

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По его словам, в подземных сооружениях «Азовстали» был обнаружен изотермический фургон, где были складированы 152 тела погибших украинских националистов и военнослужащих ВСУ. В фургоне при этом не работала система охлаждения.

Конашенков напомнил, что командование полка украинских националистов, занявшего ранее «Азовсталь», до своей сдачи успело публично обратиться к Зеленскому с просьбой забрать тела погибших, чтобы семьи могли захоронить их на территории, подконтрольной Киеву. Но при этом никаких запросов со стороны киевского режима о получении тел погибших не поступало.

«Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел», - заметил Конашенков.

Российские военнослужащие допросили пленных украинских националистов и установили, что минирование тел провели по прямому приказу из Киева.

Игорь Конашенков озвучил цель этой провокации. Это обвинение России в намеренном уничтожении останков, а также недопущение вывоза и передачи тел родственникам, чтобы спасти политическую репутацию как киевского режима, так и лично Владимира Зеленского.