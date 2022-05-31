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14 минут назад

Российские военные нашли на "Азовстали" заминированный фургон с телами 152 боевиков

ТАССиещё 6

Украинские военные и боевики оставили в подземных сооружениях "Азовстали" фургон с телами 152 погибших, которые были заминированы по прямому указанию из Киева для провокации против России, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината "Азовсталь", где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования "Азов", российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, во время обследования фургона саперы РФ выявили четыре мины, установленные под телами погибших украинских военных. Конашенков сообщил, что общей массы взрывчатого вещества хватило бы, чтобы уничтожить все оставшиеся в фургоне останки тел.

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Он отметил, что пленные боевики "Азова" в ходе допросов рассказали, что тела заминировали по прямому указанию из Киева. Конашенков подчеркнул, что целью провокации было обвинить РФ в намеренном уничтожении останков тел, а также не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы "спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично [президента Украины Владимира] Зеленского".

Он напомнил, что перед сдачей в плен командование "Азова" публично обращалось к Зеленскому и просило забрать тела погибших, чтобы их смогли захоронить на подконтрольной Киеву территории. При этом Конашенков отметил, что запросов со стороны Киева о получении тел погибших с "Азовстали" не поступало.

По его словам, российская сторона намерена в ближайшее время передать обнаруженные на территории комбината тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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