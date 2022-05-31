Росгвардейцы сбили украинский беспилотник с подвешенной гранатой

Военнослужащие Росгвардии в Харьковской области сбили беспилотник противника с подвешенной гранатой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве пояснили, что при выполнении задач в одном из населенных пунктов Харьковской области росгвардейцы заметили беспилотный летательный аппарат с подвешенной к нему гранатой Ф-1.
"Командир подразделения предупредил личный состав об опасности и дал команду на уничтожение БПЛА прицельным огнем из автоматического оружия. Цель была успешно поражена, никто не пострадал", - сказали в ведомстве.