Минобороны получило партию боевых разведывательных машин

Рубцовский филиал Уралвагонзавода отгрузил российским военным партию модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. Об этом сообщает Уралвагонзавод.

Фото: Уралвагонзавод Уралвагонзавод

«Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А», - говорится в сообщении.

Также на боевые разведывательные машины установлен современный двигатель, средства связи и бортовая электроника. Кроме того, в Уралвагонзаводе сообщили об оснащении БРМ навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.

В Уралвагонзаводе сообщили, что эффективность БРМ-1К в тактической разведке значительно возросла. Отмечается, что за счет повышения огневой мощи и прочих характеристик машина достигла уровня боевой эффективности современных боевых машин пехоты.

Унифицированное боевое отделение БТР-82А предназначено для применения в составе бронеобъекта в любое время года и суток. Поставки боевых отделений БТР-82А Уралвагонзаводу для модернизации БМП-1 по программе «Басурманин» осуществляются уже три года.

Основные тактико-технические характеристики:

Полная масса с боекомплектом, кг.: 1 880 Углы наведения оружия, град.: - по горизонту 360 - по вертикали от -5 до +70 Емкость магазинов, патронов, шт.: - для автоматической пушки 2А72 300 - для пулемета ПКТМ 2 000 Рабочих мест боевого расчета: 1 Темп стрельбы основного оружия, выстр./мин.: - одиночный одиночные - малый М1 90 - малый М2 180 - большой темп 330