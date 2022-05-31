Американская «Косатка» станет подводным минным заградителем

Беспилотный подводный плавательный аппарат Orca («Косатка»), создаваемый в рамках программы Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) в интересах Военно-морских сил (ВМС) США, станет подводным минным заградителем. Об этом сообщает The Drive.

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Издание пишет, что первые испытания аппарата Orca, который будет переносить подводные мины, начнутся этим летом. Согласно публикации, модуль с минным оборудованием находится между кормовой и носовой частью беспилотника, позволяя размещать до восьми тонн полезной нагрузки.

Отмечается, что американские военные надеются, что в перспективе Orca сможет практически бесшумно устанавливать минные заграждения в труднодоступных районах Мирового океана, блокируя вражеские порты и препятствуя судоходству и морской торговле неприятелей.

В октябре 2020 года журнал Popular Mechanics заявил, что новая мина Hammerhead ВМС США станет «убийцей» вражеских подлодок, в том числе создаваемого в России ядерного подводного беспилотника «Посейдон». Возможным носителем изделия издание назвало беспилотники XLUUV, в частности Orca.