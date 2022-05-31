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19 минут назад

Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

Газета.Ru

На Тайване во время тренировочного полета разбился самолет AIDC AT-3 военно-воздушных сил страны. Пилот погиб, сообщает «Ридус».

Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета
Фото: CC BY 3.0CC BY 3.0

Об этом информировала пресс-служба главы острова. В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте в соцсетях администрации главы Тайваня Цай Инвэнь, говорится, что самолет, вылетевший с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, разбился.

Поисково-спасательная группа обнаружила пилота погибшим. Глава острова поручил провести расследование причины крушения и поддержать семью погибшего пилота.

Армия,Цай Инвэнь,
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