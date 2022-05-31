Самолет ВВС Тайваня разбился в ходе тренировочного полета

На Тайване во время тренировочного полета разбился самолет AIDC AT-3 военно-воздушных сил страны. Пилот погиб, сообщает «Ридус».

Об этом информировала пресс-служба главы острова. В сообщении, опубликованном в официальном аккаунте в соцсетях администрации главы Тайваня Цай Инвэнь, говорится, что самолет, вылетевший с базы ВВС Ганшань в городе Гаосюн, разбился.