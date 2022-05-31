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54 минуты назад

Администрация Херсона предостерегла Киев от новых попыток наступления

Lenta.ru

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предостерег Киев от новых попыток прорвать линию обороны в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация Херсона предостерегла Киев от новых попыток наступления
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что все попытки украинской армии и заявления о контрнаступлении — бессмысленны и бесполезны. «Это бесполезная трата времени», — заявил Стремоусов. Замглавы ВГА региона пояснил, что украинские власти «три месяца заявляют о захвате Херсонской области, и все это ценой украинских жизней».

По мнению политика, киевский режим насильно загоняет в армию обыкновенных граждан Украины, которые не хотят воевать. Стремоусов обратил внимание на то, что с украинской стороны среди раненых и погибших нет народных депутатов Украины, в то время как «сыновья Порошенко, Турчинова, Ахметова, Авакова и всех остальных киевских деятелей не на фронте».

Ранее Стремоусов отказался считать Зеленского президентом Украины. По его утверждению, Зеленский не в состоянии выражать свою позицию как глава государства, и держит население в страхе. Чиновник добавил, что украинский лидер занимается популизмом под диктовку западных кураторов.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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