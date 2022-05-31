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18 минут назад

Минобороны показало стрельбу артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Минобороны опубликовало видео работы боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ, которые уничтожили огневые позиции минометчиков ВСУ.

«Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию сходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнем из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы российских войск уничтожили огневую позицию гаубиц калибра 155 мм итальянского производства, которые были поставлены Киеву.

Военные РФ используют против танков ВСУ новейшие мины

До этого Минобороны России опубликовало видео уничтожения Су-25 ВКС РФ бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

Армия,Видео,Минобороны России,
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