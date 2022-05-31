«Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию сходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ. Военнослужащие ВДВ огнем из гаубичных орудий Д-30 уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.