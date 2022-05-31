Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник вечером интервью газетам "Нойе Берлинер Редакционсгемайншафт", "Штутгартер цайтунг" и "Штутгартер нахрихтен".

"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", - отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В то же время канцлер выразил непонимание критики, высказанной в адрес властей Германии как внутри страны, так и за рубежом в связи с отсутствием военной поддержки Украины.

"Мы передали оружие и будем поставлять больше вооружений", - подчеркнул Шольц. "Эти заказы выполняются", - добавил он, имея в виду поставки тяжелого вооружения, которые были согласованы с промышленностью.

В этом контексте Шольц напомнил, что зенитные самоходные установки Gepard ("Гепард") должны быть переданы Киеву в конце июля. Кроме того, по его словам, уже идет обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000 ("Панцерхаубитце-2000). Глава правительства Германии был "весьма удивлен" критикой со стороны Польши относительно того, что Берлин якобы не сдержал обещания передать польской армии немецкие танки взамен Т-72, которые были отправлены на Украину. "Мы ведем переговоры со всеми нашими восточноевропейскими партнерами и хотим продвигать переговоры с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией", - заверил он.

По информации издания "Шпигель", переговоры между Германией и Польшей о поставках вооружений зашли в безнадежный тупик. Поэтому министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в прошлый понедельник в ходе конфиденциального совещания экспертов была вынуждена признать, что у нее мало надежд на достижение соглашения с Варшавой.

В заключение Шольц заметил, что всем союзникам Германии известно, что "в Бундесвере не осталось больших запасов готовых к использованию машин, которые можно просто отправить". "Основной проблемой" является то, что Бундесвер "структурно недофинансирован с 2010 года". Это, по мнению канцлера, в целом ограничило обороноспособность Германии. Однако теперь, благодаря созданию специального фонда для Бундесвера в размере 100 млрд евро, все должно измениться, подытожил Шольц.