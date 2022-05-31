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1 час назад

Сотрудники СК РФ обнаружили на «Азовстали» иностранное оружие

Вечерняя Москва

Сотрудники российского Следственного комитета (СК) приступили к исполнению своих профессиональных обязанностей на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе. На позициях они обнаружили иностранное оружие и места, где уничтожалась форма националистов.

Сотрудники СК РФ обнаружили на «Азовстали» иностранное оружие
Фото: shutterstockshutterstock

Представители ведомства осмотрели разгромленные позиции радикалов, места расположения подразделений националистического полка «Азов», а также производственные и административные площади предприятия «Азовсталь», пишет РИА Новости.

В ходе осмотра следователями были обнаружены боекомплекты и вооружение зарубежного производства, запасы провизии, разбитые мобильные устройства, ноутбуки и носители данных. В подвальных помещениях сотрудники СК РФ нашли места уничтожения амуниции, униформы, а также вооружения ВСУ и националистов «Азова».

В минувший понедельник, 30 мая, сдавшийся в плен на «Азовстали» бывший командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский, известный под позывным Волына, рассказал о последних днях осады комбината. По его признанию, украинские войска были окружены.

Армия,Следственный комитет,
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