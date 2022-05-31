Пентагон: США допускают возможность эскалации на Украине

«Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — сказал он.