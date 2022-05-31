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35 минут назад

В Пентагоне заявили, что США допускают возможность эскалации на Украине

Елена Прошина

Соединенные Штаты предполагают, что ситуация на Украине может пойти на ухудшение. Они решили принять меры, чтобы не допустить подобного исхода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марк Милли телеканалу Fox News.

Пентагон: США допускают возможность эскалации на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, одна из принятых мер в этом направлении — переговоры между российскими и американскими военными. Отмечается, что в мае Милли провел телефонную беседу с главой Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, а глава Пентагона Ллойд Остин обсудил ситуацию на Украине с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Милли подчеркнул, что возможность эскалации конфликта есть всегда, поэтому важно оценивать ее шансы и управлять ей.

«Мы этим занимаемся, именно поэтому вы видели министра Остина, который говорит со своим коллегой, а я говорю со своим коллегой, чтобы управлять эскалацией и не допустить разрастания этого в нечто более ужасное, чем есть сейчас», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывается поставлять Киеву ракетные системы большой дальности. Глава американского государства отметил, что Украине не следует владеть вооружением, способным достичь территории Российской Федерации.

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