Военную базу в Ираке обстреляли ракетами

Иракская военная база Айн аль-Асад в провинции Анбар подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает News 18. По базе, где размещаются войска международной коалиции, возглавляемой США, были выпущены пять ракет. В результате обстрела никто не пострадал, об ущербе также не сообщается. Тип ракет и цель нападения не сообщаются.
Также неизвестно, кто именно выпустил ракеты. Ранее ракетному обстрелу подвергся лагерь американской армии Victory, расположенный неподалеку от Багдадского международного аэропорта в Ираке.
База была обстреляна тремя ракетами. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. В марте 2022 года в Иракском Курдистане подверглось обстрелу консульство США. По зданию были выпущены шесть баллистических ракет.