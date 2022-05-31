Военную базу в Ираке обстреляли ракетами

Иракская военная база Айн аль-Асад в провинции Анбар подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает News 18. По базе, где размещаются войска международной коалиции, возглавляемой США, были выпущены пять ракет. В результате обстрела никто не пострадал, об ущербе также не сообщается. Тип ракет и цель нападения не сообщаются.

Фото: Thaier al-Sudani/Reuters Thaier al-Sudani/Reuters

Также неизвестно, кто именно выпустил ракеты. Ранее ракетному обстрелу подвергся лагерь американской армии Victory, расположенный неподалеку от Багдадского международного аэропорта в Ираке.