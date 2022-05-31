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7 минут назад

Российская РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

Елена Прошина

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотный летательный аппарат НАТО, который пытался разведать обстановку неподалеку от берегов Крыма и предоставить эти данные Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Российская РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, российские комплексы РЭБ сделали бессмысленным задание аппарата НАТО с помощью постановки комбинированных помех его радиотехническим датчикам.

При этом источник не стал разглашать прочие подробности эпизода.

Как отмечает издание, у российской армии в наличии широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы. В их число входят комплексы «Москва», «Красуха», «Борисоглебск», «Мурманск-БН» и многие другие.

Ранее собеседник РИА Новости в силовых структурах Крыма сообщил, что российские системы РЭБ препятствуют кораблям НАТО, которые пытаются приблизиться к берегам Крыма в целях разведки. Их разведывательная аппаратура не может работать по назначению.

Армия,НАТО,
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