Российская РЭБ подавила над Черным морем беспилотник НАТО

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России подавила помехами беспилотный летательный аппарат НАТО, который пытался разведать обстановку неподалеку от берегов Крыма и предоставить эти данные Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Российские комплексы РЭБ подавили натовский стратегический беспилотник над Черным морем, который приблизился к берегам Крыма. Потенциально аппарат пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах войск Украины», — говорится в сообщении.

По словам собеседника издания, российские комплексы РЭБ сделали бессмысленным задание аппарата НАТО с помощью постановки комбинированных помех его радиотехническим датчикам.

При этом источник не стал разглашать прочие подробности эпизода.

Как отмечает издание, у российской армии в наличии широкий спектр систем радиоэлектронной борьбы. В их число входят комплексы «Москва», «Красуха», «Борисоглебск», «Мурманск-БН» и многие другие.