Госиспытания в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя завершены

Испытательный пуск новой российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» успешно завершил государственные испытания ракет с надводного носителя. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Пуск "Циркона" на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что официальная информация по поводу завершения испытаний пока отсутствует.

Ранее 28 мая военное ведомство проинформировало, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выстрелил ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря в морскую мишень в Белом море. Дальность цели составляла около 1000 км. Согласно данным объективного контроля, ракета успешно достигла цели, полет прошел по всем заданным параметрам.