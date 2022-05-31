Госиспытания в РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя завершены

Испытательный пуск новой российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» успешно завершил государственные испытания ракет с надводного носителя. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Пуск "Циркона" на максимальную дальность успешно завершил цикл государственных испытаний ракеты с надводного носителя», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что официальная информация по поводу завершения испытаний пока отсутствует.
Ранее 28 мая военное ведомство проинформировало, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выстрелил ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря в морскую мишень в Белом море. Дальность цели составляла около 1000 км. Согласно данным объективного контроля, ракета успешно достигла цели, полет прошел по всем заданным параметрам.
24 декабря 2021 года президент России Владимир Путин раскрыл детали залпового пуска «Циркона». По его словам, испытания прошли «безупречно». Ракета из состава комплекса «Циркон» может развивать скорость, равную 9 числам Маха (скоростей звука) и преодолевать расстояния в 1000 км. При этом ее точные технические характеристики государство держит в секрете.