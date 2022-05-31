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1 час назад

Times: украинский полк "Азов" отказался от неонацистской символики

Газета.Ruиещё 1

Украинский полк "Азов" отказался от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны использовали части войск СС гитлеровской Германии. Об этом сообщает британская газета Times, передает ТАСС.

Times: украинский полк "Азов" отказался от неонацистской символики
Фото: Александр Максименко/РИА «Новости»Александр Максименко/РИА «Новости»

Как говорится в статье, на церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций "Азова" в Харькове бойцам были розданы нарукавные нашивки, на которых не было изображения видоизмененного нацистского символа "волчий крюк", который бойцы полка использовали с 2014 года.

Вместо него, как отмечается, на шевронах был желтый трезубец на синем фоне. Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ решил перенести на 29 июня рассмотрение требования Генпрокуратуры о признании террористической организацией украинского военизированного объединения "Азов", а также о запрете его деятельности в России.

Армия,Верховный суд,
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