Times: украинский полк "Азов" отказался от неонацистской символики

Украинский полк "Азов" отказался от символики, стилизованной под знак, который в годы Великой Отечественной войны использовали части войск СС гитлеровской Германии. Об этом сообщает британская газета Times, передает ТАСС.

Фото: Александр Максименко/РИА «Новости» Александр Максименко/РИА «Новости»

Как говорится в статье, на церемонии объявления о формировании подразделения сил спецопераций "Азова" в Харькове бойцам были розданы нарукавные нашивки, на которых не было изображения видоизмененного нацистского символа "волчий крюк", который бойцы полка использовали с 2014 года.