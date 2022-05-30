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32 минуты назад

Экс-глава СБУ Харькова Дудин рассказал о фейке украинских военных с пограничным столбом

Газета.Ru

Бывший руководитель управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Роман Дудин рассказал о постановке ВСУ фейка с пограничным столбом. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Уволенный глава СБУ Харькова рассказал о фейке ВСУ с пограничным столбом
Фото: соцсетисоцсети

В публикации он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с утверждением, что видеоролик с выходом солдат ВСУ к границе Белгородской области является постановкой. Дудин отметил, что столб украли из торгового центра, а после того, как видео сняли, был выброшен.

Бывший глава СБУ по Харьковской области подчеркнул, что в результате съемок погибли четверо военнослужащих, а трое получили ранения.

Дудин имел в виду ранее появившийся в интернете ролик, на котором видно, как бойцы 127-й бригады территориальной обороны якобы устанавливают столб на границе Харьковской области с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Роман Дудин,Владимир Зеленский,Владимир Путин,СБУ,
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