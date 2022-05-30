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54 минуты назад

В МО рассказали о карательных рейдах нацистов из батальона «Кракен»* в Харьковской области

ТК «Звезда»

Уголовники из нацбатальона «Кракен»* терроризируют мирных жителей Харьковской области. Об этом журналистам рассказал начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В МО РФ рассказали о карательных рейдах нацистов батальона «Кракен»*
Фото: тк звездатк звезда

«Боевики националистического подразделения "Кракен"*, сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», - уточнил Мизинцев.

Подобные провокации и преступные действия со стороны киевского режима в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами и принципами международного гуманитарного права, заявил генерал-полковник.

При этом, уточнил он, коллективный Запад применяя политику «двойных стандартов», абсолютно не заинтересован в проведении беспристрастного расследования и поиска виновных в сложившейся катастрофической гуманитарной ситуации на Украине.

*«Кракен» - нацбатальон, являющийся частью нацбатальона «Азов», в отношении членов которого в РФ возбуждены уголовные дела

Армия,В мире,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,СБУ,
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