В МО РФ рассказали о карательных рейдах нацистов батальона «Кракен»*

«Боевики националистического подразделения "Кракен"*, сформированного преимущественно из радикалов и выпущенных из тюрем насильников и убийц, проводят карательные рейды, в ходе которых так называемые "эскадроны смерти" по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», - уточнил Мизинцев.