Украина ведет переговоры со Словакией о поставке самоходных гаубиц

Словакия ведет переговоры о поставке самоходных гаубиц Zuzana Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство ТАСР со ссылкой на пресс-секретаря словацкого министерства обороны Мартину Коваль-Какашчикову.
Вопрос о поставках гаубиц обсуждался в ходе состоявшихся в понедельник в формате видеоконференции переговоров между министрами обороны Словакии Ярославом Надем и Украины Алексеем Резниковым. Кроме прочего, стороны рассмотрели текущую ситуацию на Украине. Братислава, согласно Минобороны, намерена оказывать всяческую помощь киевским властям.
Выпуск самоходных гаубиц Zuzana налажен на оборонных заводах Словакии. С 2021 года они стоят на вооружении национальных ВС. Орудие имеет калибр 155 миллиметров и устанавливается на большегрузный вездеход повышенной проходимости с шасси колесной формулой 8x8.