Украина ведет переговоры со Словакией о поставке самоходных гаубиц

Словакия ведет переговоры о поставке самоходных гаубиц Zuzana Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство ТАСР со ссылкой на пресс-секретаря словацкого министерства обороны Мартину Коваль-Какашчикову.

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Вопрос о поставках гаубиц обсуждался в ходе состоявшихся в понедельник в формате видеоконференции переговоров между министрами обороны Словакии Ярославом Надем и Украины Алексеем Резниковым. Кроме прочего, стороны рассмотрели текущую ситуацию на Украине. Братислава, согласно Минобороны, намерена оказывать всяческую помощь киевским властям.