Тайваньские истребители перехватили 30 самолетов ВВС Китая

В ведомстве указали, что тайваньские истребители вылетели предупредить авиагруппу ВВС НОАК о вхождении в зону действия ПВО. В ее состав входили два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, один противолодочный самолет Y-8 ASW, четыре самолета радиоэлектронной разведки Y-8JB, один самолет радиоэлектронной борьбы Y-8EW, шесть истребителей J-16, восемь истребителей J-11, четыре истребителя J-10, по две единицы Су-35 и Су-30.