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55 минут назад

Около 30 военных самолетов КНР вошли в зону ПВО Тайваня

ТАССиещё 5

ГОНКОНГ, 30 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 30 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в понедельник в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

Тайваньские истребители перехватили самолеты ВВС Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, речь идет о двух самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, шести истребителях J-16, восьми J-11, четырех J-10, а также двух парах Су-35 и Су-30. Кроме того, в операции принимали участие два самолета радиоэлектронной разведки Y-8 и по одному противолодочной авиации и радиоэлектронной борьбы на базе той же платформы.

На перехват вооруженные силы острова подняли истребители; кроме того, военным самолетам НОАК было передано соответствующее предупреждение. Как отмечает ведомство, силы ПВО Тайваня также осуществляли слежение за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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