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55 минут назад

Байден: США не будут поставлять Украине ракеты, способные наносить удары по России

RT на русскомиещё 1

Американский президент Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писала, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

По информации официального представителя Пентагона Джона Кирби, официального решения о поставке Киеву систем залпового огня ещё не приняли.

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине.

По его словам, в таком случае глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями.

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