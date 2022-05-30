Военные РФ используют против танков ВСУ новейшие мины

Инженерные части российской армии применяют против танков ВСУ новейшие мины ПТКМ-1Р, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

Отмечается, что мина ПТКМ-1Р была принята на вооружение ВС России в 2020 году, она способна поражать бронетехнику в наименее защищенную часть — крышу башни или корпус.

Сообщается, что мина представляет собой контейнер со взрывчатым веществом, оснащенный акустическими и сейсмическими датчиками цели. Боеголовка мины имеет инфракрасный и радиолокационный датчики. ПТКМ-1Р обладает устройством для самоликвидации.