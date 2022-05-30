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1 час назад

Военные РФ используют против танков ВСУ новейшие мины

Газета.Ru

Инженерные части российской армии применяют против танков ВСУ новейшие мины ПТКМ-1Р, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Военные РФ используют против танков ВСУ новейшие мины
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

Отмечается, что мина ПТКМ-1Р была принята на вооружение ВС России в 2020 году, она способна поражать бронетехнику в наименее защищенную часть — крышу башни или корпус.

Сообщается, что мина представляет собой контейнер со взрывчатым веществом, оснащенный акустическими и сейсмическими датчиками цели. Боеголовка мины имеет инфракрасный и радиолокационный датчики. ПТКМ-1Р обладает устройством для самоликвидации.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения украинского танка огнем прямой наводкой.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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