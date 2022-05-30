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39 минут назад

Посольство РФ в ЦАР опровергло информацию о гибели сотрудников ЧВК "Вагнер"

Газета.Ruиещё 2

Посольство России в Банги опровергло сообщения, которые ранее появились в СМИ, о якобы гибели двоих сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает ТАСС.

Посольство РФ в ЦАР опровергло информацию о гибели вагнеровцев
Фото: ReutersReuters

«Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu не соответствует действительности», — заявили изданию в диппредставительстве.

Также в посольстве РФ заявили, что это информационный вброс от оппозиции, который рассчитан на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что в префектуре Ухам-Пенде на севере Центрально-Африканской Республики в результате нападения были убиты двое сотрудников ЧВК.

В декабре прошлого года главы внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС утвердили санкции в отношении частной военной компании «Вагнер» и против Мали из-за «подрыва процесса демократической передачи власти» в данной стране.

Впоследствии власти Мали опубликовали официальное заявление, в котором категорически отвергли обвинения в размещении сотрудников частной военной компании на своей территории. В кабмине страны назвали «безосновательными» заявления стран Запада о контракте властей Мали с ЧВК «Вагнер».

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