Посольство РФ в ЦАР опровергло информацию о гибели вагнеровцев

Посольство России в Банги опровергло сообщения, которые ранее появились в СМИ, о якобы гибели двоих сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Сообщение турецкого информационного агентства Anadolu не соответствует действительности», — заявили изданию в диппредставительстве.

Также в посольстве РФ заявили, что это информационный вброс от оппозиции, который рассчитан на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что в префектуре Ухам-Пенде на севере Центрально-Африканской Республики в результате нападения были убиты двое сотрудников ЧВК.

В декабре прошлого года главы внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС утвердили санкции в отношении частной военной компании «Вагнер» и против Мали из-за «подрыва процесса демократической передачи власти» в данной стране.