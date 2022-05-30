Минобороны запланировало поднять «Донбасс» со дна

Специалисты Черноморского флота начали оценивать возможность подъема корабля управления военно-морских сил Украины «Донбасс». О таких планах заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.
В Минобороны России уточнили, что во время боевых действий в Мариуполе украинская армия вывела «Донбасс» из строя и затопила его.
Сейчас экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема украинского судна, разъяснили в ведомстве.