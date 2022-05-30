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25 минут назад

Минобороны запланировало поднять «Донбасс» со дна

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Черноморского флота начали оценивать возможность подъема корабля управления военно-морских сил Украины «Донбасс». О таких планах заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.

Минобороны запланировало поднять «Донбасс» со дна
Фото: ReutersReuters

В Минобороны России уточнили, что во время боевых действий в Мариуполе украинская армия вывела «Донбасс» из строя и затопила его.

Сейчас экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема украинского судна, разъяснили в ведомстве.

Армия,Минобороны России,
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