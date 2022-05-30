В Госдуме оценили скорость продвижения российских войск на Украине

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что российские силы на Украине стараются не поражать мирных жителей и берегут личный состав, поэтому не продвигаются быстро. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва.

«Почему медленно продвигаемся? Мы работаем по военным объектам, стараемся не поразить гражданских лиц и, конечно, бережем свой личный состав, военнослужащих РФ, ДНР и ЛНР. Это главное, приоритетное направление», - заявил Швыткин.

Он подчеркнул, что «все идет в соответствии с замыслом командования», а российские военные «проявляют героизм, мужество, продвигаются и открывают дальнейшие оперативные просторы».

По словам Швыткина, Северодонецк (Луганская область) практически перешел под контроль российских военных и сил ДНР и ЛНР.

«"Донбасский котел" практически закрыт, дорога на Бахмут практически под контролем, в зоне огневого соприкосновения наших подразделений», - добавил он.

Депутат отметил, что это позволило перекрыть поставки боеприпасов, продовольствия и медикаментов ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 мая заявил, что российская операция на Украине идет по плану.