Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании 24-й отельной бригады специального назначения в «гвардейскую». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Новое название присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
«Впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения», — говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания, 30 мая.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.