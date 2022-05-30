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51 минуту назад

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании 24-й отельной бригады специального назначения в «гвардейскую». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназа наименование гвардейской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новое название присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

«Впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения», — говорится в документе.

Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания, 30 мая.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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