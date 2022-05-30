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1 час назад

Британия повысит дальность РСЗО М270 до 500 км

Газета.Ru

Минобороны Великобритании подписало пятилетний контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270, что позволит увеличить их дальность с 80 до 150 км, а в случае использования американской ракеты Precision Strike Missile - до 500 км. Об этом сообщает Army Recognation.

Британия повысит дальность РСЗО М270 до 500 км
Фото: British ArmyBritish Army

В рамках модернизации Великобритания создаст ракету увеличенной дальности, обновит пусковые установки, в частности оснастит их композитными резиновыми гусеницами, а также обновит радары, ходовую часть и систему управления.

Новая система управления огнем будет разработана совместно с США, Великобританией, Италией и Финляндией.

«Это оружие выведет британскую армию на передний край глобальных возможностей дальнего огня и позволит ей реагировать на дальние противовоздушные и ракетные угрозы, исходящие от враждебных субъектов», - говорится в сообщении.

Ожидается, что модернизированные установки останутся на вооружении британской армии до 2050 года.

М270 находится в составе Королевской артиллерии и на вооружении 26-го полка, дислоцированного в графстве Уилтшир, и 101-го полка в графстве Тайн-энд-Уир.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине необходимо поставлять РСЗО. Поставки в эту страну британского тяжелого вооружения он обсудил в конце апреля на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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