Британия повысит дальность РСЗО М270 до 500 км

Минобороны Великобритании подписало пятилетний контракт с Lockheed Martin Missiles and Fire Control на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270, что позволит увеличить их дальность с 80 до 150 км, а в случае использования американской ракеты Precision Strike Missile - до 500 км. Об этом сообщает Army Recognation.

Фото: British Army British Army

В рамках модернизации Великобритания создаст ракету увеличенной дальности, обновит пусковые установки, в частности оснастит их композитными резиновыми гусеницами, а также обновит радары, ходовую часть и систему управления.

Новая система управления огнем будет разработана совместно с США, Великобританией, Италией и Финляндией.

«Это оружие выведет британскую армию на передний край глобальных возможностей дальнего огня и позволит ей реагировать на дальние противовоздушные и ракетные угрозы, исходящие от враждебных субъектов», - говорится в сообщении.

Ожидается, что модернизированные установки останутся на вооружении британской армии до 2050 года.

М270 находится в составе Королевской артиллерии и на вооружении 26-го полка, дислоцированного в графстве Уилтшир, и 101-го полка в графстве Тайн-энд-Уир.