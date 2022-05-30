Контратака ВСУ под Лисичанском провалилась

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать российских военных под городом Лисичанск провалилась, сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источники среди военнослужащих ЛНР.

По словам инсайдеров, украинские военные атаковали российские позиции вечером в воскресенье, 29 мая. Другие детали случившегося, как и потери с обеих сторон, не сообщаются.

Агломерация Северодонецк-Лисичанск находится в частичном окружении Вооруженных сил России. Союзным подразделениям удалось занять плацдарм в городе и развить наступление.