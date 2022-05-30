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2 часа назад

Контратака ВСУ под Лисичанском провалилась

Lenta.ruиещё 1

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать российских военных под городом Лисичанск провалилась, сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источники среди военнослужащих ЛНР.

Контратака ВСУ под Лисичанском провалилась
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам инсайдеров, украинские военные атаковали российские позиции вечером в воскресенье, 29 мая. Другие детали случившегося, как и потери с обеих сторон, не сообщаются.

Агломерация Северодонецк-Лисичанск находится в частичном окружении Вооруженных сил России. Союзным подразделениям удалось занять плацдарм в городе и развить наступление.

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Трасса Бахмут-Лисичанск, которая остается единственной дорогой для снабжения украинских войск, простреливается российской артиллерией. Глава Донецкой области Павел Кирилленко считает ситуацию для ВСУ крайне тяжелой.

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